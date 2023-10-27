إزالة مبان مخالفة و275 حالة إشغال طريق بحي وسط بالإسكندرية

قالت عزة سعد رئيس حي وسط بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن الحي نفذ حملة للقضاء على ظاهرة إشغال الطريق وإعادة الانضباط للشارع السكندري لتسهيل حركة المرور، وسير المواطنين وعدم تعريض حياة المواطنين للخطر، وأسفرت الحملة عن إزالة سملات وفك شدة أعمدة بقرية أبيس 2/8، وفك شدة أعمدة وإزالة حديد لعقار دور أرض بقرية أبيس 5/7.

وأوضحت عزة أنه جرى التحفظ على الأدوات المستخدمة في البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجاري المتابعة للتصدي لظاهرة البناء المخالف.

إزالة الإشغالات والحواجز

وأوضحت عزة سعد، أن الحي نفذ حملة لإزالة إشغال الطريق والإعلانات غير المرخصة بشارع مسجد حجاج، وشارع المحكمة، وشارع عرفان، وشارع الرصافة، ومتابعة التمركزات بميدان محطة مصر وطريق الكورنيش، وأسفرت الحملات التحفظ على 275 حالة إشغال متنوعة و60 من الكاوتش والحواجز الأسمنتية.