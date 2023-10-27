حلا شيحة تدعم غزة بعد بدء الاجتياح البري: «يا رب كن مع المقاومة»

علقت حلا شيحة على الهجوم البري الشامل على قطاع غزة والذي شنه الاحتلال الإسرئيلي منذ قليل، وكتبت حلا شيحة عبر إنستجرام: «يا رب كن مع أهل غزة، يارب ليس لهم إلا سواك يا رب يا رب سلمهم، كن مع المقاومة التي وقفت تدافع عن أعظم قضية علي وجه الأرض، قضية كرامة وشرف، قضية عاش الصهاينة عبر السنيين يخططون حتي يتمكنوا منها، يعلمون جيدا أهمية وعظمة وشرف هذا المكان يقاتلون من أجله ويقتلون بلا رحمة، لعلنا نفهم وندرك».

لايف حلا شيحة

كما شاركت حلا شيحة لايف عبر ستوري إنستجرام أثناء متابعتها للأحداث وما يجري الآن في غزة من خلال متابعتها أحد القنوات الإخبارية.

حلا شيحة وتفاعلها مع أحداث غزة

وعلقت حلا خلال الأيام الماضية على الأزمة منذ حدوثها، وشاركت 6 منشورات عبر إنستجرام بالإضافة إلى مئات الاستوري منذ بداية الأزمة.