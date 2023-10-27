مستعمرون مسلحون يهاجمون المواطنين ويطلقون الرصاص بمدينة الخليل

هاجمت مجموعة من المستعمرين المسلحين، مساء اليوم، المواطنين في قرية مسافر يطا جنوب الخليل وأطلقوا الرصاص الحي صوب مركبة أحدهم وحطموها، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقال رئيس مجلس قرية سوسيا جهاد النواجعة لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن مجموعة كبيرة من المستعمرين هاجمت الأهالي في قرية سوسيا، حيث تصدى لهم المواطنون وطردوهم، ونشب عراك بالأيدي بينهم، أصيب على إثره هو وعدد من المواطنين، وهدد المستعمرون، المواطنين بالعودة ليلًا برفقة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

مستعمرون يقطعون الطريق على المواطنين

وأضافت مصادر، أن مجموعة من المستعمرين قطعت الطريق على أحد المواطنين بالقرب من تجمع أم الخير بقرية مسافر يطا، وأجبرته على النزول من مركبته وأطلقت الرصاص بكثافة عليها وقاموا بتحطيمها.