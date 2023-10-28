أمطار تضرب الإسكندرية لمدة 3 أيام الأسبوع المقبل.. اعرف موعدها

كشفت الأرصاد الجوية عن عودة الأمطار لضرب الإسكندرية خلال الأسبوع المقبل بنسبة متوسطة لمدة 3 أيام متواصلة، بعدما شهدت الإسكندرية خلال الأيام الماضية استقراراً نسبياً في حالة الطقس وغياب الأمطار، الأمر الذي يتبعه ضرورة معرفة موعد الأمطار للتعامل الصحيح معها من قبل المواطنين.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل عودة أمطار الإسكندرية لمدة 3 أيام، من حيث موعد انطلاقها ودرجة شدتها لترتيب الأولويات في تلك الآونة، بحسب التوقعات الأسبوعية التي أرسلتها الأرصاد إلى غرفة عمليات شركة الصرف الصحي في الإسكندرية.

أمطار الإسكندرية الأسبوع المقبل

وكشف تقرير الأرصاد عن عودة الأمطار بداية من الثلاثاء المقبل وتستمر حتى الخميس من ذات الأسبوع أي تستمر لمدة 3 أيام، على أن تتراوح شدة أمطار الإسكندرية خلال الأيام 3 المنتظرة، ما بين خفيفة إلى متوسطة بمعدل 30% على مدار تلك الأيام.

استعدادات الإسكندرية للأمطار

وتستعد مدينة الإسكندرية، عبر شركة الصرف الصحي، بالإضافة إلى إدارات الأحياء لمواجهة توقعات سقوط أمطار، حيث يجري رفع الطوارئ يوم الاثنين المقبل.