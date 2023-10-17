«الأرصاد»: أمطار متفاوتة الشدة على الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط

أعلنت الأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وذلك وفق ما تشير له آخر صور الأقمار الصناعية.

أمطار متفاوتة الشدة الأن على السواحل

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنَّ كلا من محافظات كفر الشيخ والإسكندرية ودمياط والبحيرة، والدقهلية، والإسماعيلية، تشهد حاليًا سقوط أمطار متفاوتة الشدة، نتيجة لتكاثر السحب منذ ساعات الصباح الباكر، كما يسود طقس غائم كليًا على المحافظات المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشرقية للبلاد، ومن المتوقع ان تمتد السحب الممطرة مع تقدم ساعات النهار إلى باقي محافظات الوجه البحري وخليج السويس ومدن القناة على السواحل الشرقية للقناة وشمال ووسط سيناء.

هل يوجد أمطار في القاهرة؟

وأكّدت الأرصاد، أنَّه ليس هناك أي فرص اليوم لسقوط أمطار على المناطق الداخلية، مثل جنوب الوجه البحري و القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وفيما يلي درجات الحرارة الكبرى والصغرى المتوقعة اليوم، في الظل وفقًا لهيئة الأرصاد المصرية:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 21.