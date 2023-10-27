«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن زيادة الحد الأدنى للرواتب بالقطاع الخاص

اجتمع المجلس القومي للأجور اليوم، برئاسة الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وممثلي النقابات العمالية ومؤسسي أصحاب الأعمال، من أجل مناقشة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وتحديد العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص للعام الميلادي 2024.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، كل ما يريد المواطنين معرفته بشأن زيادة الحد الأدنى للرواتب بالقطاع الخاص، والتفاصيل الكاملة للقرارات.

هل حدثت زيادة بالحد الأدنى للرواتب بالقطاع الخاص؟

نعم، فقد أعلن المجلس القومي للأجور، عن زيادة الحد الأدنى للرواتب للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه.

ما قيمة الزيادة؟

تقدر الزيادة بنحو 500 جنيه، حيث ارتفع الحد الأدنى في يوليو 2023 إلى 3 آلاف جنيه، والآن بلغ 3500 جنيه بداية من 2024.

هل تم إقرار علاوة سنوية للعاملين بالقطاع الخاص؟

نعم تم إقرار علاوة سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه.

هل هناك استثناءات للقرارات؟

القرارات بدون إستثناءات

متى يتم تطبيق القرارات؟

تطبق القرارات بداية من يناير المقبل 2024.

ما الفئات التي تستهدفها القرارات؟

تستهدف القرارات الفئات والشرائح ذات الأجر المنخفض، حيث يقترب هذا المبلغ من 10% من الأجر التأميني وهي نسبة غير مسبوقة.