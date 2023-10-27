كارول سماحة: الاحتلال الإسرائيلي أسوأ من النازيين

اعربت الفنانة كارول سماحة عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «إكس» عن حزنها الشديد من الهجوم الذي يحدث حاليا من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني.

وكتبت كارول سماحة: «غزة‬⁩ والجرائم اللي عم ترتكب بحق الشعب الفلسطيني من سنين أثبتت للعالم كله إن الإسرائيليين أسوأ بكتير من النازيين.. وأحداث 7 أكتوبر أسقطت أقنعة المنظمات الإنسانية المتصهينة اللي بتدعي حماية حقوق الإنسان تحت أعين الجميع وللأبد».

مجازر #غزة والجرائم اللي عم ترتكب بحق الشعب الفلسطيني من سنين أثبتت للعالم كله إن الإسرائيليين أسوأ بكتير من النازيين.. وأحداث ٧ أكتوبر أسقطت أقنعة المنظمات الإنسانية المتصهينة اللي بتدعي حماية حقوق الإنسان.. تحت أعين الجميع وللأبد #غزة_تستغيث — Carole Samaha (@CAROLE_SAMAHA) October 27, 2023

كارول سماحة تدعم فلسطين

وحرصت سماحة منذ بداية العدوان الإسرائيلي بدعم غزة حيث كتبت منذ أيام عبر موقع التدوينات القصيرة إكس: «هذا أمر خطير جميع مستخدمي X من غزة غير متصلين بالإنترنت، لا يوجد رد على الواتس اب توقفت قنوات التلجرام، المكالمات الدولية لا تعمل، ‏لا يوجد إنترنت في غزة لقد قطعوا الإنترنت والاتصالات الخلوية، إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة».

تحرص كارول سماحة بشكل يومي علي نشر منشورات تدعم غزة وأطفال فلسطين ضحايا العدوان الإسرائيلي.