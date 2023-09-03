كارول سماحة: تجربة الغناء في مهرجان العلمين مميزة للغاية

قالت الفنانة كارول سماحة، إن تجربة الغناء في العلمين الجديدة مميزة للغاية، كما أبدت إعجابها بمستوى مهرجان العلمين وبالتحضيرات والنتيجة النهائية والمكان، متابعة: «حاجة جديدة على مصر ومختلفة ومستوى راقي جدا، واستمتعنا جدا بالحفلة».

كارول سماحة: أقضي الصيف في الساحل

وأضافت كارول سماحة خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنها لأول مرة تقيم حفلة محترفة في العلمين الجديدة، لكنها تقضي فصل الصيف في الساحل الشمالي.

كارول سماحة: تفاعل جمهور العلمين رائع

وأشارت إلى أن حضور الجمهور لحفلتها في مهرجان العلمين الجديدة كان رائعا: «التفاعل حلو جدا، وكنت مبسوطة لأني ملتقتش بالجمهور المصري من زمان، والحلو إني قابلت الجمهور في مكان Cool مش مسرح، والجو صيف والناس عاوزة تنبسط وتفرح وكانت سهرة مميزة».