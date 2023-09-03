كارول سماحة: كنت أرغب في الاستمتاع بجمال العلمين يومين إضافيين

قالت الفنانة كارول سماحة، إن مدينة العلمين الجديدة رائعة، وعندما وصلت إليها كانت ترغب في البقاء فيها على الأقل يومين إضافيين للاستمتاع بجمالها الساحرة.

كارول سماحة: توجد مناطق جميلة في مصر مثل العلمين

وأضافت كارول سماحة خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن هناك العديد من المناطق في مصر بها جمال مثل العلمين الجديدة لكن لا يسلط الضوء عليها، خاصة أنها عاشت في مصر 10 سنوات، مردفة: «فيه أماكن في مصر مثل العلمين، ولكن الأشخاص الذين يعيشون خارج مصر لا يعرفون هذه الأماكن».

كارول سماحة: العلمين من المهرجانات الكبيرة بالعالم العربي

ولفتت إلى أن مهرجان العلمين الجديدة من المهرجانات القليلة في العالم العربي الكبيرة بهذا الحجم، موضحة أنها أقامت حفلة في قلعة دمشق قبل حفلتها في العلمين الجديدة، كما حضرت مهرجانين في السويد، ولكن العلمين كانت المحطة الكبيرة.