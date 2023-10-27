مصطفى عمار: البعض يحاول توريط مصر فيما يحدث في قطاع غزة

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن ما نراه اليوم في قطاع غزة، كان يتوقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأحداث، حيث إن ما نشاهده يوميا هو ما تحدث عنه الرئيس السيسي منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة، وكأنه يرى المستقبل.

وأضاف «عمار»، خلال مكالمة هاتفية على قناة «DMC»، أن البعض يحاول توريط مصر فيما يحدث في غزة، كما أن بعض اللجان الإلكترونية تحاول النيل من سمعة مصر، ولكن مصر موقفها واضح وصريح من القضية الفلسطينية، وتتمثل في عدم التهجير الفلسطينيين، وعدم تصفية القضية الفلسطينية.

مصطفى عمار: الحرب المشتعلة حاليا لن تكون الأخيرة

وأوضح أن هذه الحرب التي تدور الآن، لن تكون الأخيرة داخل الأراضي الفلسطينية طالما لم نصل لحل عاجل للقضية الفلسطينية بوجود دولتين، على أن تكون الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

ولفت إلى أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة خان يونس التي تقع جنوب قطاع غزة هي محاولة لدفع سكان القطاع للنزوح للأراضي المصرية، ومصر من جانبها لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية والتفريط في شبر واحد من أرض مصر.