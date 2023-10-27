منال الصيفي تحيي الذكرى الأربعين لزوجها أشرف مصيلحي: «عارفة إنك في مكان أحسن»

أحيت المخرجة منال الصيفي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الذكرى الأربعين لوفاة زوجها الفنان أشرف مصيلحي، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتبت منال الصيفي، قائلة: «أربعين يوم وانت مش معانا.. أربعين يوم وانا مش عارفة استوعب انك مش هاتدخل البيت تاني.. أنا مش زعلانه لأني عارفه إنك في مكان أحسن بكتير.. سيرتك حلوة قوي أنا فخوره بيك قوي يا أبو العيال يا جدع يا طيب يا عشرة العمر الطيبة ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته يارب ارحمه برحمتك الواسعة».

وأضافت الصيفي: «اللهم في يوم الجمعة ارحم من مات بالدنيا ولم يمت في قلوبنا اللهم ارحمه فهو أغلى من فقدنا وأسكنه فسيح جناتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمه في بطن الأرض واستره يوم العرض يارب العالمين يارب انت خلقته وانت أخذته وأنت الرحيم فليس غيرك أرحم به اللهم ارحمه واغفرله».

سبب وفاة الفنان أشرف مصيلحي

ورحل الفنان أشرف مصيلحي، عن عمر ناهز 49 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض منتصف سبتمبر الماضي، إذ استلزم مرضه نقله إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بمحافظة القاهرة؛ لمتابعة تطورات حالته الصحية التي شهدت تدهور شديد في أيامه الأخيرة، حيث عانى 3 سنوات من مرض سرطاني نادر، سبب تدهور حالته الصحية، وذلك بحسب ما قالت زوجته منال الصيفي لـ«الوطن» في تصريح سابق.