مصطفى عمار: أمريكا لن تضحي بإسرائيل من أجل مصالحها في الشرق الأوسط

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن أمريكا لن تضحي بإسرائيل من أجل مصالحها في الشرق الأوسط، حيث تمثل إسرائيل لأمريكا كل شيء، وبالتالي لن تنظر إلى مصالح أخرى بخلاف مصالح إسرائيل، لأنها تراها امتدادا لها في الشرق الأوسط.

وأضاف «عمار»، خلال مكالمة هاتفية على قناة «DMC»، أن منظومة الأمن الإسرائيلي انهارت في 7 أكتوبر بشكل كامل، بالرغم من وجود القبة الحديدية وأنظمة التجسس ورصد التحركات ليلا ونهارا، وكل ذلك سقط في 7 أكتوبر وتحولت إسرائيل إلى دولة ضعيفة هزمها مقاتلون بأسلحة بدائية.

وأشار إلى أن ما تفعله الولايات المتحدة هي حماية لصورتها، لأن ما تمتلكه إسرائيل من أسلحة ومن وسائل تجسس يمثل قوة أمريكية، وبالتالي كان طبيعيا ما نراه الآن على شاشات التلفاز من قصف عنيف على قطاع غزة.

أمريكا وإسرائيل روجتا لمصطلح الشرق الأوسط الجديد

وأفاد بأن مصطلح «الشرق الأوسط الجديد» روجت له أمريكا وإسرائيل، حيث نشأنا على فكرة المنطقة العربية، ولكن مع مرور الوقت تراجع هذا المصطلح وحل بدلا منه «الشرق الأوسط» ثم «الشرق الأوسط الجديد»، وبالتالي لا أحد يعلم ما هو تصورهم للمصطلح الجديد.

وتابع: «نحن شاهدنا في 2011 تصورهم أو خطتهم لإعادة تشكيل الدول بما يتناسب مع رؤى وطموحات الكيان الإسرائيلي والهيمنة الأمريكية واستطاعت مصر كسر هذا المخطط بفضل القوات المسلحة المصرية».