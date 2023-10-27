صحفيون فلسطينيون بعد الاجتياح البري: القصف يستمر على غزة كل دقيقة

بعد بدء الاجتياح البري على قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجمات مكثفة على غزة، وانقطعت الاتصالات والإنترنت بالكامل، ودوت صوت الصواريخ والقنابل، وإعلان جيش الاحتلال أن القصف الكبير الجاري على غزة مرحلة جديدة في الحرب على القطاع، في ظل هذا خرج صحفيون ينددون بالاجتياح البري، وما يحدث بعد الهجمات الأخيرة.

الصحفي الفلسطيني محمد عوض، خرج في رسالة عبر صفحته الشخصية على «إنستجرام»، قائلًا: «بنمر بظرف صعب جدًا، ظرف لا يمكن لأحد تخيله، لم يمر على تاريخ القضية الفلسطينية على الإطلاق ما يحدث الآن، نعد الدقائق واللحظات ونعد الأقل من الثواني، ولا ندري أين سنصل أو كيف سنصل خلال الأوقات القادمة».

الصحفي الفلسطيني: حصلنا على الإنترنت بصعوبة

لكن الصحفي الفلسطيني طمأن الجميع قائلًا إن الصحفيين الفلسطينيين بخير، بينما تستمر الغارات على شمال قطاع غزة، وغارات على المناطق الغربية على قطاع غزة: «نحن الآن موجودون في مستشفى ناصر، وحصلنا على الإنترنت بصعوبة بالغة، بنحاول نكون مع كل الناس، والآن خان يونس بخير».

صحفي فلسطيني: بنموت في الشوارع

ونشر حسن أصليح، صحفي فلسطيني، عبر موقع التواصل الاجتماعي «X»، قائلًا أن الوضع في قطاع غزة صعب للغاية، والقصف يستمر على غزة كل دقيقة: «فقدنا الاتصال.. لكن لم نفقد الأمل، يا عالم غزة تقصف كل دقيقة، الوضع خطير جدًا، بنموت في الشوارع».