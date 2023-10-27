نقيب الإعلاميين: الاحتلال الإسرائيلي يحجب الحقيقة عن العالم

قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن الاجتياح البري من جيش الاحتلال للأراضي الفلسطينية بوحشية واستهداف المدنيين وقطع كل سبل ووسائل الاتصال بالفلسطييين تصعيد مرفوض تماما ويهدد من عمليات التهدئة للأوضاع، وكل هذا بغرض التعتيم على عدوان جيش الاحتلال التي يرتكبها بحق المدنيين، وهو أيضا يتنافى مع كل المواثيق الدولية ويتنافي مع حرية الصحافة والإعلام التي تواجه منع لنقل ما يحدث من انتهاكات.

الاحتلال الإسرائيلي يحجب الحقيقة عن سكان الأرض

وأضاف سعدة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول حجب الحقيقة عن سكان الكرة الأرضية بصفة عامة ويضللهم بتكوين رأي عام غير صحيح من خلال قطع الاتصال عن غزة، موضحا أن الاحتلال ضرب بالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان عرض الحائط من خلال استهدافه للمدنيين والأطفال والنساء وكبار السن والعزل.

صمود الشعب الفلسطيني ورفض التهجير

وأكد أن القضية الفلسطينية ستبقى قائمة والشعب الفلسطيني سيبقى مدافعا عن أرضه، كما أن تصفية القضية بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء أمر مرفوض تماما، أولا لأن هذه الأرض مصرية خالصة، والقرار المصري كان واضحا وصريحا في هذا الشأن.

وتابع بأن الدولة المصرية كانت دايما لديها مسؤولية تجاه القضية الفلسطينية والأمة العربية، كما أن القيادة السياسية تتعامل بدبلوماسية حكيمة القضية والأمة العربية للحفاظ على الوطن العربي بصفة عامة وحدود الدولة المصرية.