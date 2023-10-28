معلومات عن قنابل الفسفور.. استخدمها الاحتلال الإسرائيلي في الاجتياح البري لغزة

لم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكاب الجرائم البشعة في غزة، التي كان آخرها الاجتياح البري للقطاع، تزامنا من تواصل القصف الجوي المكثف في جميع أنحاء القطاع، وقطع خدمات الإنترنت والاتصالات بشكل كامل.

استخدام قنابل الفسفور الأبيض

قنابل عدة استخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء الهجوم المكثف الذي شنته على غزة خلال الساعات الماضية، حيث رصدت بعض الكاميرات استخدام قنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا خلال القصف العنيف على غزة وفقا لمقطع فيديو رصده تلفزيون فلسطين.

ما هي قنابل الفسفور الأبيض؟

قنابل الفسفور الأبيض، أو مادة الفسفور الأبيض، هي مادة شديدة الاشتعال، وتحتوي على غازات سامة، تؤثر على الجهازين العصبي والهضمي، بالإضافة إلى تأثيرها على أجهزة الجسم بالكامل بمجرد استنشاقها ودخول أجزاءها ضمن الدورة الدموية، وذلك وفقا لما ذكره الدكتور عادل عازر، طبيب كيميائي في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

ويوجد نوعان من مادة الفسفور، الأحمر والأبيض، ويعد الفسفور الأبيض شديد الاشتعال ويحتوي على غازات سامة، أما الأحمر فأقل خطورة، ويستخدم في صناعة الكبريت.

وتعد قنابل الفسفور الأبيض مادة محرمة وفق القوانين الدولية المتعلقة بأسلحة الحرب، ّوتم استخدامها بكثرة في في الحربين العالميتين الأولى والثانية، وفقا لما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية».

الوظيفة الأساسية لقنابل الفسفور الأبيض

وتتمثل الوظيفة الأساسية في استخدام مادة الفسفور الأبيض في الأسلحة، هي الاحتراق والسرعة، فهي مادة كيميائية تشبه الشمع ورائحتها تشبه الثوم، ويشتعل فورًا عندما يتلامس مع الأكسجين ويصنع من الفوسفات وأيضا غالبًا ما تكون صفراء أو عديمة اللون، وكذلك من مخاطرها أنها تشتعل تلقائيا عند التماس مع الهواء، ويحترق بشدة ومن الصعب إطفائه.

ويستخدم الفوسفور الأبيض في المقام الأول للتعتيم على العمليات العسكرية على الأرض، حيث يصدر عنه ستارة من الدخان ليلا أو نهارا، لإخفاء الحركة البصرية للقوات، وفقا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم»، كما أنه يتداخل مع بصريات الاشعة تحت الحمراء، وأنظمة تتبع الأسلحة، وبالتالي يحمي القوات العسكرية من الأسلحة الموجهة مثل الصواريخ المضادة للدبابات.

ويعتبر الفسفور الأبيض مادة كيميائية منتشرة في قذائف المدفعية والقنابل والصواريخ، تشتعل عند تعرضها للأكسجين. وينتج عن هذا التفاعل الكيميائي حرارة شديدة تصل إلى 815 درجة مئوية.