استشاري تغذية تحذر من نوع بطاطس.. قد يسبب الإصابة بالتسمم

«ماما أنا عايز بطاطس مقلية»، من أشهر العبارات التي تسمعها الأمهات من أطفالهن في أثناء طهي الطعام، إذ يُقبل الصغار على تناول وجبتهم المفضلة أو شرائها بالإضافة إلى الأطباق الأساسية التي تعدها أمهاتهم، لكن هناك شيء إذا لاحظته ربة المنزل على البطاطس المقلية ينبغي عدم تناولها تجنبًا لحدوث مشكلات صحية.

الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية العلاجية، شرحت في حديثها لـ«الوطن»، أنّ البطاطس المقلية التي يكون بها بقع سوداء، تعني أنها غير صالحة للأكل وليست محترقة كما يظن البعض، إذ تكون متعفنة، وقد يسبب تناولها الإصابة بالتسمم الكبدي، ومع الوقت تسبب خلايا سرطانية في الجسم.

أضرار تناول هذا النوع من البطاطس

وأوضحت استشاري التغذية العلاجية، أنّ البقع السوداء موجودة في البطاطس قبل قليها، وقد يكون العفن ناجمًا عن عدوى بكتيرية تؤثر على البطاطس، وينتج عنها اللون الأسود، لذا ينبغي مراقبتها قبل تناولها منعًا للإصابة بالأضرار الصحية.

«نهلة»: يجب عدم الإكثار من تناول البطاطس المقلية

وأضافت «نهلة» أنه يُنصح بعدم تناول البطاطس المقلية إلا من الشركات الكبرى التي يوجد عليها رقابة من الدولة، إذ تكون أكثر صحة وأمان عند تناولها خاصة للأطفال، موضحة أنه يُفضل عدم الإكثار من تناولها واستبدالها بأصابع البطاطس المقلية في المنزل، كبديل للمواد الحافظة.