5 خطوات تحميك من تشقق القدمين في الشتاء.. وداعا للخشونة

قبل دخول فصل الشتاء، من المهم الاعتناء بالقدمين، فمع التعرض للهواء البارد تزيد فرص تشقق القدم ويصبح ملمسها أكثر خشونة، لذا نستعرض أفضل الطرق للعناية بهما في خطوات بسيطة، وذلك بحسب ما نشره موقع «thesummerstudy».

خطوات ترطيب القدمين قبل قدوم الشتاء

الخطوة الأولى: تنظيف القدمين

ابدأي بروتين يومي من خلال غسل القدمين باستخدام ماء دافئ وصابون قوامه خفيف، بالإضافة إلى تنظيف بشرة القدمين وبين الأصابع بشكل لطيف باستخدام فرشاة ناعمة ثم جففي القدمين جيدًا بقطعة من القماش الناعم.

الخطوة الثانية: الاهتمام بتقشير القدمين

بعض السيدات والفتيات عند العناية بالقدمين تشتري عدة منتتجات للترطيب، والأخريات يفضلن صناعة مزيج مناسب لبشرتهن في المنزل، ويمكن فعل ذلك من خلال تحضير كمية من السكر مع زيت جوز الهند واستخدمها لتقشير القدمين.

وبعد ذلك ابدأي بتدليك المزيج بلطف على القدمين، وبذلك سيُزال الجلد الميت بشكل كامل ثم اغسليهما وجففيهما جدا.

الخطوة الثالثة: حافظي على ترطيب القدمين

يفضل استخدام مرطب للقدمين بعد الاستحمام، وينصح باختيار مرطب غني بالمكونات المرطبة مثل الجليسرين وزبدة الشيا، وضعي كمية على القدم ثم قومي بتدليك القدمين بالمرطب بلطف وافصلي بين الأصابع، فضلا عن إمكانية ارتداء جوارب قطنية بعد وضع المرطب للحفاظ على القدم ناعمة لفترة أطول. كيف تحافظين على نعومة قدميك؟

الخطوة الرابعة: العناية قص الأظافر بانتظام

من الضروري قص أظافر القدمين بانتظام لمنع تكوّن الزوائد والتشققات في القدم، وذلك باستخدام مقص أظافر معقم ونظيف لتقليم الأظافر بشكل جيد وحافظي على طول مناسب.

الخطوة الخامسة: العناية بالمناطق الخشنة في القدم

عند ملاحظة وجود مناطق خشنة أو جلد متصلب على القدمين، ينصح باستخدام كريم ملين للقدمين، ومن خلال تدليك القديمن بالكريم تتحول الأماكن الخشنة لناعمة بسبب إزالة الجلد الميت، والاهتمام بذلك بشكل مستمر يعمل على منع ظهور المشاكل الشائعة مثل الجلد الجاف والتشققات.