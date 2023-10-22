أماكن الحصول على لقاح الأنفلونزا قبل بداية فصل الشتاء

أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية فصل الشتاء، حيث موسم انتشار الأنفلونزا الموسمية بين الفئات العمرية المختلفة، لذا يزداد الاهتمام بمعرفة أماكن الحصول على لقاح الإنفلونزا قبل بداية فصل الشتاء، خاصة من أجل تطعيم كبار السن والأطفال والطلبة، إذ تنشط البكتيريا والفيروسات، بسبب حالة عدم الاستقرار في حالة الطقس، باعتبارهم الأكثر عرضة لعدوى الأنفلونزا، بسبب الاختلاط اليومي في المدارس والجامعات.

طرق الحصول على لقاح الإنفلونزا قبل بداية فصل الشتاء

وفى هذا السياق ، أكدت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية، توفير لقاح الأنفلونزا قبل بداية فصل الشتاء، في جميع المستشفيات التابعة لها في القاهرة الكبري وجميع المحافظات، حرصا من الوزارة على تحقيق الوقاية الصحية للجميع، كما أنها حريصة على توفير المصل لجميع الفئات العمرية، لمقاومة مرض الإنفلونزا طوال الشتاء، كما أن الحصول على اللقاح سيحد من انتشار الأنفلونزا.

أماكن الحصول على لقاح الأنفلونزا قبل فصل الشتاء

توفر وزارة الصحة الحصول على لقاح الأنفلونزا، في جميع المستشفيات التابعة لها بالمحافظات والقاهرة الكبرى والجيزة، كما يلي.

محافظة القاهرة والجيزة

متوفر لقاح الانفلونزا في مركز المصل واللقاح، 51 شارع وزارة الزراعة، العجوزة، الجيزة، ومستشفيات وزارة الصحة.

محافظة الإسكندرية

متوفر داخل مستشفيات الوزارة، ومركز المصل واللقاح، في شارع شعراوي مول عمارة 3 الدور الأول «لوران».

أماكن الحصول على لقاح الأنفلونزا في المحافظات

توفير لقاح الإنفلونزا في جميع مستشفيات وزارة الصحة في كل محافظات الجمهورية.

سعر لقاح الإنفلونزا

سعر لقاح الأنفلونزا في مستشفيات وزارة الصحة، ومركز المصل واللقاح وهو200 جنيه، منها 10 جنيهات مقابل الخدمة.