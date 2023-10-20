مع اقتراب فصل الشتاء.. اعرف أسعار السخانات الغاز والكهرباء

لا يستغنى الكثيرون عن الأجهزة الكهربائية المنزلية، ومع قدوم فصل الشتاء يهتم الكثيرون بمعرفة أسعار الأجهزة الكهربائية وخاصة المرتبطة بالشتاء مثل أسعار الساخانات والدفايات وغيرها مما يتطلبه الشتاء.

أسعار سخانات الكهرباء

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» أسعار السخانات هذا العام موسم شتاء 2023-2024، وفقا للأسعار المعلنة في الأسواق ومحلات الأجهزة الكهربائية.

أسعار سخانات الكهرباء في شتاء 2023-2024

وجاءت أسعار سخانات الكهرباء في شتاء 2023-2024 في محلات الأجهزة الكهربائية على النحو التالي:

- سخان كهرباء جلاكسيا من يونيفرسال 60 لترًا بسعر 2750 جنيها.

- سخان كهرباء فريش، 50 لترًا بسعر ‎2380‏ جنيها.

- سخان كهرباء فينوس من فريش سعة 50 لترًا، بسعر ‎2499‏ جنيها.

- سخان كهرباء 60 لترًا، تورنيدو، بسعر ‎5399‏ جنيها.

- سخان كهرباء فريش، 40 لترًا، بسعر ‎2199‏ جنيها.

- سخان كهرباء 50 لترًا من يونيون إير، بسعر ‎ 2270جنيها.

- سخان كهرباء فريش، 80 لترًا بسعر ‏2899 جنيها.

- سخان كهرباء ريلاكس من فريش، 30 لترًا بسعر ‏2175 جنيها.

- سخان كهرباء ميكانيكي سعة 40 لترًا بسعر ‏2999 جنيها.

- سخان كهرباء مارينا من فريش 80 لترًا بسعر ‏3426 جنيها.

- سخان هيرو تيربو كهربائي ورقمي من أوليمبيك إلكتريك، 80 لترًا بسعر ‎4375 جنيها.‏

- سخان كهرباء ريلاكس فريش، 50 لترًا بسعر 2580 جنيها.

أسعار سخانات الغاز في شتاء 2023-2024

وجاءت أسعار سخانات الغاز في شتاء 2023-2024 على النحو التالي:

- سخان غاز أريستون، 6 لترات، بسعر 3899 جنيها.

- سخان غاز اريستون، 10 لتر، بسعر 6470 جنيها.

- سخان غاز أي هيت يونيون أير، 6 لترات، ديجيتال بمدخنة، بسعر 2500 جنيه.

- سخان غاز زانوسي ديجيتال، 6 لترات، بدون مدخنة، بسعر 3799 جنيها.

- سخان غاز ميديا، 10 لترات، مزود بمدخنة، بسعر 3999 جنيها.

- سخان غاز بمدخنه زانوسي، بشاشة ديجيتال، 10 لترات، بسعر 5075 جنيها.

- سخان غاز أي هيت يونيون أير، 6 لترات، ديجيتال بمدخنة، بسعر 2500 جنيه.

- سخان غاز ميديا، 10 لترات، مزود بمدخنة، بسعر 3999 جنيها.

- سخان غاز زانوسي ديجيتال، 6 لترات، بدون مدخنة، بسعر 3799 جنيها.