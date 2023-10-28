الإسعافات الأولية اللازمة لإيقاف النزيف الخارجي.. 7 إجراءات عاجلة

قدمت وزارة الصحة والسكان، بعض النصائح للتعامل مع حالات النزيف الخارجي للمقربين منك أو المحيطين بك، وكيفية التعامل معها عند حدوثها وتقديم الإسعافات الأولية لها.

ونشرت وزارة الصحة السكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أبرز الإسعافات الأولية اللازمة لإيقاف النزيف الخارجي وعدم تضاعف خطورة الحالة.

إسعافات أولية لإيقاف النزيف الخارجي

ومن ضمن الإسعافات الأولية لإيقاف النزيف الخارجي ما يلي

1- الضغط المباشر على الجرح النازف بغيار نظيف

2- رفع الجزء المصاب من الجسم إلى أعلى إن لم يكن به كسر

3- ربط الضمادة جيدا مع استمرار الجزء النازف من الجسم مرفوعا

4- قد يصبح الغيار مشبعا بالدم فلا تغيره أبدا ولا تنزعه.

5- يمكن وضع غيار ثاني على الغيار الأول ويربط مع الضغط عليه.

6- مراقبة المصاب من حدوث الصدمة

7- ينقل المصاب إلى أقرب مركز طبي.