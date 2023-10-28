موعد اختيار مرشحي رئاسة الجمهورية للرموز الانتخابية.. باق 11 يوما

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 8 نوفمبر المقبل، موعدًا لاختيار مرشحي الرئاسة للرموز في الانتخابات الرئاسية المُقبلة 2024، ومن المُقرر اختيار المرشحين، للرموز وفقًا لأسبقية طلبات الترشح، على أنّ تُعلن القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم، 9 نوفمبر المقبل وتُنشر في الجريدة الرسمية.

4 طلبات ترشح حتى الآن

وتلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، حتى الآن 4 طلبات للترشحن وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وحازم عمر وعبدالسند يمامة وفريد زهران.

الرموز الانتخابية

ووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، الرموز الانتخابية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، كالآتي:

- تليفون

- نجمة

- نخلة

- أسد

- سلم

- شمس

- مظلة

- ديك

- طائرة

- حصان

- مركب

- نظارة

- ميزان

- ساعة يد

- نسر