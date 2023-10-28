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هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر تضرب أفغانستان

كتب:

حسن رمضان
08:41 ص | السبت 28 أكتوبر 2023
قراءات هزة أرضية بغرب أفغانستان - صورة أرشيفية

قراءات هزة أرضية بغرب أفغانستان - صورة أرشيفية

أظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، صباح اليوم السبت، وقوع هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، غرب أفغانستان، بعمق 10 كيلومترات.

وقال مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت غرب أفغانستان، وقعت على مسافة 24 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من مدينة هرات، و301 كيلومتر بين الشرق والجنوب الشرقي من مشهد شمال شرق إيران.

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