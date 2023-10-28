الإدارية العليا لم تستقبل أي طعون على مرشحي الرئاسة حتى اليوم

تنتهي اليوم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، من استقبال الطعون على مرشحي الانتخابات الرئاسية وقيدها بجدول المحكمة، التي تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى نهاية اليوم.

لم يتقدم أحد بطعن على مرشحي الرئاسة

وبدأت المحكمة الإدارية العليا، أمس الجمعة 27 أكتوبر بفتح باب تلقي الطعون على مرشحي الانتخابات الرئاسية، ولم يتقدم أحد بتقديم طعن على أي من مرشحي الرئاسة الأربعة الذين تقدموا بأوراقهم.

الفصل في الطعون من 29 أكتوبر حتى 7 نوفمبر

وتفصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في الطعون على مرشحي الانتخابات الرئاسية، إذا تقدم أحد بطعن ضد أحد المرشحين في الفترة من 29 أكتوبر وحتى الثلاثاء 7 نوفمبر المقبل.

وتلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، حتى الآن 4 طلبات للترشحن وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وحازم عمر وعبد السند يمامة وفريد زهران.

في وقت سابق، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم تلقيها أي اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح في 5 أكتوبر، حتى 14 أكتوبر، بأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية.