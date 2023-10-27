«مصر أكتوبر» ينظم ندوة توعوية عن مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية

عقد حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، ندوة توعوية، تحت عنوان «أهمية مشاركة المرأة في التصويت في الانتخابات الرئاسية»، والتي تنظها أمانة المرأة المركزية، وذلك في مقر الأمانة العامة للحزب.

المشاركون في الندوة

وشارك في الندوة كل من، الدكتورة رنا النطار، أمينة أمانة المرأة المركزية، ولمياء عفرة، أمين مساعد أمانة المرأة المركزية، ورندا العربي أمين مساعد أمانة المرأة المركزية، والدكتور ماير جرجس مستشار رئيس حزب مصر أكتوبر، وماجد عبد الجواد، أمين المراسم والعلاقات العامة المركزية، وناصر حسان أمين أمانة قسم الجيزة، ومروة محمد محروس، أمينة أمانة المرأة بقسم الجيزة.

وأكد المشاركون في الندوة، علي ضرورة المشاركة في الاستحقاق الدستوري المهم المتمثل في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، لافتة إلى أنها بمثابة عرس ديمقراطي مصري كبير.

أهمية المشاركة الانتخابية

وقال المشاركون في ندوة حزب مصر أكتوبر، إن أهمية المشاركة الانتخابية تكمن في شعور الناخب بمدى قيمة وتأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية وسط جو عام من الديمقراطية والحرص على نجاح العملية الديمقراطية واحترام حق الأفراد في اختيار من يمثلهم وليس مجرد الشعور بأن صوته الانتخابي مجرد تحصيل حاصل.

وأشاروا إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر من قبل جميع فئات المجتمع تعد واجبًا وطنيًا وإستحقاقًا دستوريًا اصيلًا بالدرجة الأولي وتأكيدًا على الإلتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار".

تصويت المصريين بالخارج

وأوضح المشاركون في الندوة، أن تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، سيجرى أيام الجمعة والسبت والأحد (1 و2 و3) ديسمبر المقبل، كما يجرى التصويت في جولة الإعادة، أيام الجمعة والسبت والأحد (5 و6 و7) يناير المقبل.

وفي نهاية الندوة، وجه المشاركون رسالة لجميع المصريين في الداخل والخارج، المشاركة في الادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.