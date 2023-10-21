مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا.. «والطاقة الذرية» تنفي وجود متفجرات بمحطة زابوريجيا

وعود كثيرة تلقتها «أوكرانيا» من عدة حلفاء وعلى رأسهم الولايات المتحدة، بمواصلة تقديم المساعدات العسكرية إليها، في ظل استمرار القوات الروسية في تكبيد الجيش الأوكراني، خسائر في عدة محاور بالميدان.

وعدت وزارة الدفاع الأمريكية بالسعي للحصول على أموال إضافية من الكونجرس لمواصلة المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأمس الجمعة، أرسلت الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن إلى الكونجرس طلب ميزانية إضافية تتضمن أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات لـ«كييف».

أوستن: سنطالب الكونجرس بالموارد التي تحتاجها أوكرانيا

وجدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال مكالمة عبر الهاتف مع نظيره الأوكراني رستم أوميروف، تأكيد التزام إدارة بايدن بمطالبة الكونجرس بالموارد التي تحتاجها أوكرانيا.

من جانبه، قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، إن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول التدخل الروسي المزعوم في العمليات الانتخابية في بعض الدول، ليس إلا جمعا للشائعات.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أرسلت في وقت سابق، إلى البعثات الدبلوماسية الأمريكية في أكثر من 100 دولة وثيقة جمعتها أوساط الاستخبارات، تحتوي على معلومات حول محاولات من جانب «موسكو» مزعومة لتقويض ثقة الجمهور في العمليات الانتخابية في عدد من الدول.

33 موقعا للجيش الأوكراني في مرمى الهجمات الروسية

ميدانيا، هاجمت القوات الروسية، 33 موقعا للجيش الأوكراني على محور دونيتسك جنوب شر ق البلاد بمناطق: «كليشيفكا، أندريفكا، كورديوموفكا، مالولينوفكا»، وكبدتها خسائر في الأرواح وصلت إلى 155عسكريًا أوكرانيا، وفقا لما أعلنه مدير المركز الصحفي لمجموعة «قوات الجنوب» الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت «وكالة الطاقة الذرية»، عدم عثورها على أي متفجرات أو ألغام في «محطة زابوريجيا الذرية» خلال تفقد فريق خبراء الوكالة خلال الأسبوع الأخير، للمحطة.

وفي سياق متصل، أيد خبراء «وكالة الطاقة الذرية» قرار إدارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية إغلاق المفاعل الثالث للمحطة، بهدف تعزيز حماية المحطة ويحسن الأمن النووي للمفاعل.

وفي سياق العقوبات الغربية المفروضة ضد «موسكو»، اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في بيان، عقب قمة عقدت بين الجانبين في واشنطن، على البدء بدراسة إمكانية تحويل أرباح شركات خاصة من أصول «موسكو» المجمدة إلى أوكرانيا، فيما عقلت وزارة لخارجية الورسية على لسان المتحدثة باسمها مارياا زاخاروفا بالقول،إنها سرقة علينة.