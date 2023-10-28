كيف تربح 1280 جنيها من شهادات البنك الأهلي المصري؟

تتيح شهادات البنوك المعروفة بشهادات الادخار أو الاستثمار فرص استثمارية كبيرة تستوعب جميع المواطنين ومحدودي الدخل فبدأت شهادات البنوك بمبلغ 1000 جنيه وتوسعت إلى أي مبلغ آخر بالملايين حسبما يختار المستثمر نفسه.

كيف تربح 1280 جنيها؟

تنشر «الوطن» لمحدودي الدخل كيف تربح 1280 جنيهًا شهريًا من شهادات البنك الأهلي المصري وذلك عند شراء شهادة الادخار بمبلغ 70 ألف جنيه وتكون نسبة العائد المحددة من الشهادة البلاتينية 22% سنويًا وبالتالي يكون عائد الربح السنوي الذي يحصل عليه المواطن 15 ألفًا و400 جنيه أي ما يعادل 1280 جنيهًا شهريًا.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج من البنك الأهلي

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: في السنة الأولى 22%، والثانية 18%، والثالثة 16%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغيرالشهادة البلاتينية 3 سنوات

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 19% تصرف بشكل شهري.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 19.5% ربع سنوي.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة في البنك الأهلي المصري: 12.25% تصرف بشكل شهري.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

شهادة أمان المصريين

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 13%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى يصل إلى 2500 جنيه، هي فئة الشهادة.

شهادة استثمار ب

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 14.50%.

- دورية صرف عائد الشهادة: ربع سنوي.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- فئات الشهادة هي 500 جنيه ومضاعفاتها.