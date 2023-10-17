عائد بالدولار.. أعلى 3 شهادات بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية

تقدم بعض البنوك المصرية شهادات دولارية، بعوائد مرتفعة ومدد ودورية صرف متنوعة، وحد أدنى للشراء مناسب للعملاء، لذا نرصد في السطور التالية أعلى 3 شهادات دولارية في البنوك، بحسب جدول أسعار العائد لشهر أكتوبر 2023.

يقدم البنك الأهلي المصري أعلى الشهادات الدولارية، وكذلك بنك مصر وبنك أبو ظبي التجاري وكما يلي التفاصيل.

شهادة الأهلي بلس البنك الأهلي الدولارية

- المدة 3 سنوات.

- نوع الفائدة ثابتة.

- الفائدة 7%.

- دورية الصرف ربع سنوية.

- الحد الأدنى للشراء ألف دولار أمريكي.

- يتم صرف العائد بنفس العملة أي الدولار.

- يتيح البنك إمكانية الاقتراض بضمان 50% من قيمتها بالجنيه المصري.

- يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر.

شهادة إيليت الدولارية من بنك مصر

- المدة 3 سنوات.

- الفائدة 7%.

- العائد ثابت طوال المدة.

- دورية الصرف للشهادة الدولارية ربع سنويًا.

- الحد الأدنى للشراء ألف دولار.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة حتى 50% من قيمتها.

شهادة برايم الدولارية في بنك أبوظبي التجاري

- المدة 3 سنوات.

- نوع العائد ثابت.

- العائد 5.25%.

- دورية صرف العائد ربع سنويًا.

- الحد الأدنى للشراء 500 دولار.

- إمكانية الحصول على قرض بقيمة 90% من الشهادة.

- يمكن الاسترداد بعد مرور 6 أشهر.