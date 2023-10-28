حريق في فندق بجمهورية تتارستان الروسية

شب حريق في فندق كامارومز في نابريجناي تشيلني ثاني أكبر مدينة في جمهورية تتارستان الروسية، على مساحة 4 آلاف متر مربع،، فيما أجلت السلطات الموظفين والزوار، وفاق لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وقالت مديرية حالات الطوارئ الروسية في تتارستان، إن حريقا اندلع في فندق كامارومز«4 نجوم» مكون من 4 طوابق في نابريجناي تشيلني، مشيرة إلى عمليات الإخلاء والإطفاء جارية، وشارك 77 متخصصًا في عمليات الإطفاء و25 قطعة من المعدات في موقع الحريق.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن الفندق يضم 108 غرفة وقاعة مؤتمرات.