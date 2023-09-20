روسيا تعلن السيطرة على حريق في خزان وقود بمنتجع سوتشي

قال ألكسي كوبايجورودسكي، رئيس بلدية مدينة سوتشي الروسية، اليوم الأربعاء، إنه تمت السيطرة على حريق اندلع في خزان وقود بالقرب من مطار في المنتجع الروسي المُطل على البحر الأسود.

وأضاف «كوبايجورودسكي» عبر منصة تليجرام «ليس هناك ضحايا»، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وتابع رئيس بلدية مدينة سوتشي الروسية: «المطار ونظام النقل بأكمله يعملان بشكل طبيعي»، مضيفًا أن سبب الحريق قيد التحقيق.