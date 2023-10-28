فنادق الغردقة تستقبل 33 ألف سائح على متن 165 رحلة طيران اليوم

تستقبل فنادق الغردقة، اليوم السبت، 33 ألف سائح من جنسيات مختلفة على متن 165 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

فنادق الغردقة تستقبل آلاف السياح

وقال عمرو طارق، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، إن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات أوضح وصول 33 ألف سائح من جنسيات مختلفة على متن 165 من أوروبا.

وذكر، أن فرق من العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين الأجانب بالورود ومشروبات الضيافة، فضلا عن إنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق والمنتجعات السياحية.

وأشار إلى أن الفنادق دائما تحرص على راحة السياح الأجانب وعمل برامج ترفيهية واستعراضية وحفلات وبرامج متنوعة ومهرجانات على الشواطىء، بغرض الترفيه وإدخال البهجة والسرور على السائحين وتنشيط السياحة علي شواطئ الغردقة.

الغردقة وجهة السياح الأجانب

وأشار محمد منصور، مدير أمن أحد المنتجعات السياحية بالغردقة، إلى أن فنادق الغردقة تشهد اليوم أعلى معدل وصول أسبوعيا بعدد 165 ‪ رحلة طيران.

وذكر لـ«الوطن»، أن الغردقة أصبحت وجهة السائحين الأجانب من مختلف أنحاء العالم، حيث الأجواء الرائعة والمقومات الطبيعية والسياحية، والإمكانات المادية والمرافق والبنية التحتية، والطفرة السياحية التي تشهدها الغردقة، فضلا عن شعور السائحين بالأمن والاستقرار الذي تشهده مصر.