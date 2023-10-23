شواطئ الغردقة تجذب آلاف السائحين من مختلف دول العالم: مصر آمنة وبلد السلام

عبّر عدد من السياح الأجانب من جنسيات مختلفة حول العالم عن شعورهم بالارتياح لتواجدهم على الأراضي المصرية في مدينة الغردقة، مؤكدين أن مصر آمنة وبلد السلام، جاء ذلك خلال قضاء عدد من الأجانب إجازتهم على شواطئ الغردقة في ظل الأجواء المستقرة والمقومات الطبيعية والسياحية في مدينة الغردقة.

قالت «ليديا» سائحة تحمل الجنسية السلوفانيا إنها سعيدة بقضاء إجازتها على شواطئ الغردقة في مصر بلد السلام، مؤكدة في تصريحات لـ«الوطن» أنها تشعر بالأمن والأمان والاستقرار في الغردقة.

وأشارت ليندا سائحة من ألبانيا إلى أنها تحرص على قضاء إجازتهافي على أرض مصر في شواطئ الغردقة مدينة السحر والجمال حيث الراحة النفسية والهدوء والاستجمام والأمن والأمان مؤكدة في تصريحات لـ الوطن أن مصر بلد السلام.

سياح العالم: مصر بلد السلام

وأشار أحمد بيجو منظم رحلات بحرية بالغردقة إلى أن عددا من السياح الأجانب من جنسيات مختلفة من دول روسيا و فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا عبروا عن سعادتهم بقضاء إجازة على الأراضي المصرية وبالتحديد على شواطيء الغردقة.

وأضاف «بيجو» في تصريحات لـ«الوطن»، أن السائحين وصفوا مصر ببلد السلام وأنهم سعداء لتواجدهم على أرضها قائلين إن مصر آمنة ووصفوها ببلد الأمن والأمان وذلك خلال رحلة بحرية على متن مركب سياحي بشواطئ الغردقة.

قمة القاهرة للسلام 2023

جاء ذلك تزامناً مع قمة القاهرة للسلام 2023 التي أقيمت فعاليتها في العاصمة الإدارية الجديدة، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من زعماء العالم لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.