إعلامية فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يخشى قوة أطفال غزة

قالت الإعلامية الفلسطينية نجوى قطيفان، هناك أكثر من 3 آلاف طفل فلسطيني استشهدوا، خلال 22 يومًا، من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي يسعى إلى تحقيق حلمه، من خلال استهداف النساء والأطفال.

«قطيفان»: الطفل الفلسطيني يستيقظ على صوت الصواريخ

أكدت «قطيفان» خلال مداخلة هاتفية، في برنامج 8 الصبح، على شاشة «dmc» مع الإعلامية داليا أشرف، أن الطفل الفلسطيني يستيقظ على صوت الصواريخ والقصف والصراخ، وهناك بعض المشاهد المؤلمة، لأطفال يجلسون حول جثث أسرهم، لا يدركون ماذا يحدث؟، يرتجفون من شدة الخوف، إلا أن لديهم الإيمان بنصر الله القريب ويتمسكون بأرضهم، لافتة إلى قوات العدوان الغاشم تخشى قوة الأطفال في غزة رغم ما تنفذه من جرائم.

الاحتلال الإسرائيلي يخشى قوة الطفل الفلسطيني

وتابعت «قطيفان» أن الاحتلال الإسرائيلي يخشى قوة الطفل الفلسطيني، الذي لن يتخلى عن أرضه مهما كان، وسيأتي يوم ويتخلص فيه من المحتل، لأنه رأى موت أسرته وأصدقائه أمامه، لذا فإن أطفال فلسطين يحتاجون إلى رعاية نفسية خاصة، للتخلص من آثار المشاهد العنيفة التي رأوها.