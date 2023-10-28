كاظم الساهر يعلن إلغاء حفلاته: لا احتفال وأهلنا تحت القصف في فلسطين

أعلن الفنان كاظم الساهر عن إلغاء حفلاته الغنائية المقرر إقامتها خلال الأيام المقبلة وذلك بعد الحصار الذي فرض على أهل غزة وانقطاع الإتصالات عنهم، وذلك من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

كاظم الساهر يعلن إلغاء حفلاته

كتب الفنان كاظم الساهر: «سبب الظروف المأسوية في غزّة، نضطر آسفين لتأجيل حفلي قطر وعمان إلى أجل غير مسمّى وسيتمّ إعادة ثمن البطاقات المباعة في أقرب وقت ممكن ولا يسعنا في هذه الظروف إلا التضرع لله تعالى أن يخفف معاناة أحبتنا في فلسطين ويمدّهم بالصبر والصمود».

وتابع كاظم الساهر: «لمن اشترى البطاقات عبر الإنترنت، سيتم إعادة المبلغ الكامل تلقائياً إلى نفس الحساب البنكي الذي تم الشراء منه وأما الذين اشتروا بطاقاتهم نقداً فسيتم الاتصال بهم خلال الأيام القليلة المقبلة وإعادة المبلغ نقداً في نقاط البيع لدينا، لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بالأرقام المذكورة أدناه».

إلغاء حفلات كاظم الساهر

وأضاف الساهر: «لا احتفال وأهلنا تحت القصف، نعتذر عن عدم إقامة الحفلات في موعدها تضامنا مع أبناء فلسطين».