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رئيس اتحاد الصناعات يقترح إنشاء 100 مدرسة تكنولوجية سنويا

كتب:

محمد عزالدين
10:39 ص | السبت 28 أكتوبر 2023
رئيس اتحاد الصناعات

رئيس اتحاد الصناعات

قال المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن جودة خريجي المدارس التكنولوجيا التطبيقية مرتفعة، لذلك المصانع تطلب أعداد مضاعفة للخريجين، وهذه نقطة جذب للاستثمار.  

وأضاف «السويدي» خلال افتتاح النسخة الثانية للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، أن المصانع واتحاد الصناعات بغرفه المختلفة، وكل رجال أعماله، يمولون هذا الأمر ويساندونه.

وتابع: «احنا عاوزين 100 مدرسة كل سنة، وهنتولى إدارتها وربطها بالمستوى الفني، ورفع مستوياتها، وكل التكاليف علينا، ولو تتكرم لينا الحكومة توافق على 100 المدرسة السنة الجاية، احنا جاهزين لها».

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