«الصناعات النسيجية» تشارك في الملتقى والمعرض السنوي الثاني للصناعة

أعلنت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، مشاركتها في الدورة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوى للصناعة IMCE، الذي انطلقت فعالياته اليوم تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وينظمه اتحاد الصناعات المصرية، وتستمر فعالياته 3 أيام بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

قال النائب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إنه من المقرر أن تشارك الغرفة في المعرض بجناح مكون من 8 شركات في صالة 2، وتستعرض خلالها آخر ما توصل إليه قطاع الصناعات النسيجية في مصر، مؤكدا أن الملتقى السنوي للصناعة فرصة للتكامل الصناعي حيث يضم أكثر من 350 شركة من 18 قطاعا صناعيا من شركات القطاع الخاص، وقطاع الأعمال العام والوزارات.

طرح الرؤى والمبادرات لتطوير الصناعة

وأضاف «المرشدي» أن الملتقى السنوي للصناعة يهدف إلى التكاتف مع الدولة في طرح الرؤى والمبادرات لتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الصناعات المحلية، ما يساعد في الحد من الفاتورة الاستيرادية، إلى جانب المساهمة في الوصول لحلول سريعة للتحديات التي تواجه الصناعة المصرية بقطاعاتها المختلفة.

وكشف رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن الغرفة أعدت استراتيجية وخطة عمل لتنمية القطاع ومواجهة التحديات التي تواجهه، وفرص نموه، وتم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة، وسيجري مناقشتها خلال أيام الملتقى السنوي للصناعة.

لقاءات ثنائية بين رجال الصناعة

وأشار إلى أنه سيجري على هامش فعاليات الملتقى والمعرض السنوي الثاني للصناعة عقد لقاءات ثنائية بين رجال الصناعة المصريين ونظائرهم من الدول الافريقيه والعربية والأوروبية لعقد صفقات وطرح شراكات استثمارية مشتركة فضلا عن السعي لزيادة التبادل التجاري.

وأكد المرشدي أن الملتقى سيشهد أيضا فتح مجالات التعاون للقطاعات الصناعية مع التجمعات الاقتصادية في الدول الخارجية، لجذب استثمارات صناعية جديدة لمصر، خاصة فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية التي عرضتها الحكومة مؤخرا وتضم 152 فرصة.