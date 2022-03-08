رئيس غرفة الطباعة: الانتهاء من استراتيجية تطوير القطاع خلال 6 أشهر

كشف المهندس نديم إلياس، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، أنّ الغرفة ستنتهي من تحديث استراتيجية تنمية قطاع الطباعة والتغليف، خلال 6 أشهر، لافتًا إلى التعاون مع عدد من الجهات مثل مركز تحديث الصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لتفعيل الاستراتيجية وتحقيق أقصى استفادة منها لأعضاء الغرفة .

وقال رئيس غرفة الطباعة في بيان صحفي، اليوم، إنّ الاستراتيجية الجاري تحديثها تتضمن الفرص الواعدة المتاحة في القطاع والتكلفة الاستثمارية لكل مشروع وكيفية استفادة الشركات من هذه الفرص الاستثمارية والتي من أبرزها مجالات التغليف المرن، التعبئة والتغليف، وعلب الكرتون مشددا على ضرورة تحديث خطوط إنتاج وماكينات مطابع الكتاب بما يسهم في زيادة الإنتاج والتصدير .

الاستعانة بمستشار لمتابعة تحديث الاستراتيجية والانتهاء منها

وأضاف أنّ مجلس إدارة الغرفة قرر الاستعانة بمستشار لمتابعة تحديث الاستراتيجية والانتهاء منها تمهيدًا لبدء تنفيذها بما يصب في صالح القطاع ككل.

وأشاد رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتجاه الدولة والقيادة السياسية بشأن تقنين أوضاع المنشآت غير الرسمية وضمها للمنظومة الشرعية وهو الأمر الذي يساهم في تحقيق أكبر استفادة لتلك المنشآت وللدولة على السواء.

واستطرد «إلياس»، أنّ دمج المصانع في المنظومة الرسمية يساعدها على الاستفادة من كافة الحوافز والمميزات التي تقدمها الدولة للقطاع الصناعي مثل مبادرة الـ 5% الخاصة بالتمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ناحية أخرى تحقق للدولة زيادة في عوائدها من الضرائب والتأمينات المُحصلة من المشروعات.

ولفت إلى أن الغرفة تركز حاليًا على تأهيل عدد من المنشآت الصناعية العاملة بقطاع الطباعة خلال الدورة الجديدة على تصدير منتجاتها للأسواق الخارجية عبر عدد من البرامج التدريبية ومساعدتها في الحصول على شهادات الاعتماد الدولية التي تطلبها الأسواق التصديرية الكبرى مثل الأيزو، وشهادة الصحة والسلامة المهنية، وشهادة مجلس رعاية الغابات «FSC»، التي تثبت أن المواد الخام المستخدمة لتصنيع الورق تأتي من الغابات الخاضعة لمعايير بيئية واجتماعية واقتصادية صارمة.

وكشف أنّ صادرات القطاع ارتفعت خلال 2021 بنسبة 52%، مدعومة بعدة عوامل أبرزها ارتفاع تكلفة الشحن الدولي والظروف الاقتصادية العالمية التي ساهمت في زيادة الطلب على المنتج المصري، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات ارتفع من 640 مليون دولار في 2020 إلى 970 مليون دولار خلال العام الماضي، مؤكداً أنّ منتجات الورق والتغليف المرن جاءت في مقدمة أكثر القطاعات المصدرة خلال 2021 تلتها صادرات الكتاب وعلب الكرتون.

تأمين صحي ورحلات حج وعمرة للأعضاء

وأكد «إلياس»، أن غرفة الطباعة تعمل حاليا على توفير العديد من الخدمات لأعضائها حيث تعمل لجنة العضوية على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالغرفة لتسهيل التواصل مع الأعضاء، فضلا عن أن الغرفة تعكف حاليا على توقيع بروتوكول تعاون مع أحد شركات التأمين الصحي الكبرى في مصر لتوسيع قاعدة التأمين الصحي لتشمل الأعضاء وعمال الشركات.

وأوضح أنّ لجنة الخدمات الاجتماعية في الغرفة ستكون مسؤولة عن توفير عدد من الخدمات من بينها رحلات حج وعمرة للأعضاء، فضلا عن إعداد لجنة التدريب خطة لتنفيذ برامج تدريبية لتأهيل الشركات والعمال لرفع كفاءة الإنتاج بما يساهم في تحقيق الجودة المطلوبة، إلى جانب تشكيل لجان لحل مشاكل أعضاء الغرفة مع الضرائب والتأمينات الاجتماعية وغيرها من الجهات الحكومية .