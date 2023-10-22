غرفة الطباعة والتغليف تشارك في الملتقى السنوي للصناعة السبت

تشارك غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، في النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2023.

وأكد المهندس نديم إلياس رئيس غرفة الطباعة، أنّ المعرض يعتبر فرصة جيدة جدا لتنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات الأعضاء وزوار المعرض من الدول الأجنبية، إذ يتحمل المعرض الدولي للصناعة تكاليف استقدام مشترين وشركات أجنبية لزيارة المعرض.

التوصل إلى توافقات مشتركة

وأشار بيان الغرفة إلى أنّ ممثلي أكثر من 10 شركات بقطاع التغليف والطباعة، يشارك في اللقاءات الثنائية B2B المرتقبة مع الزوار من الدول المختلفة، من أجل التوصل إلى توافقات مشتركة في عدد من الملفات، لعل أبرزها زيادة الصادرات والتعاون الصناعي وتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، والوقوف على مستجدات الصناعة وعرض أفضل ما توصل إليه القطاع.

الدعم الكامل والتسهيلات الإجرائية

وأكد رئيس غرفة الطباعة والتغليف، تقديم الدعم الكامل والتسهيلات الإجرائية للاشتراك في الحدث الصناعي الأهم، الذي يفتتحه رئيس الجمهورية من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكن للشركات الأعضاء في الغرفة.