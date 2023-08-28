غرفة الطباعة والتغليف تعلن الاشتراك في معرضين خلال سبتمبر المقبل

أعلنت غرفة الطباعة والتغليف، في اتحاد الصناعات، المشاركة بجناحين في كل من معرض «paper me»، والمقرر إقامته في الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر المقبل، وكذلك معرض «PharmaConex» خلال الفترة من 3 إلى 5 من نفس الشهر، وذلك في إطار حرص الغرفة على التواجد في المعارض المتعلقة بصناعة الطباعة والتغليف أو القطاعات الأخرى ذات الصلة.

مشاركة عدد كبير من الشركات

وأكدت غرفة صناعة الطباعة والتغليف مشاركة عدد كبير من شركات القطاع في النسخة المرتقبة من معرض «paper me» يوم 2 سبتمبر المقبل، بهدف التواجد في واحد من أكبر المعارض المتخصصة، لمعرفة مستجدات القطاع والتكنولوجيا الجديدة فيما يتعلق بصناعة الورق والكرتون والورق الصحي والمناديل، خاصة أن النسخة الخامسة عشر من المعرض هذا العام تشهد مشاركة واسعة.

وأشارت غرفة الطباعة والتغليف إلى سعيها لتعزيز الوعي حول آخر المستجدات والاتجاهات ذات الصلة بقطاع التغليف والتعبئة، من جوانب التسويق والإبتكار والتكنولوجيا الحديثة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الامتثال للمعايير الحديثة المتعلقة بهذه الصناعة، مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعات المصرية والقطاعات الأخرى ذات الصلة.

رد على الاستفسارات ودعم فني

وذكر بيان غرفة الطباعة، أن أجنحة الغرفة في المعرضين سيكون بها عدد من موظفي الغرفة للرد على استفسارات الشركات، وكذلك تقديم الدعم الكامل في كل ما يتعلق بالقطاع والدعم الفني ومساعدة الشركات في التعامل مع التحديات التي تواجهها.