غرفة الطباعة تمنح تسهيلات لأعضائها المشاركين في معرض All in Print بالصين

دعت غرفة صناعات الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات أعضائها للمشاركة في المعرض الدولي All in Print 2023 والمقرر إقامته في الصين، خلال الفترة من 1 - 4 نوفمبر 2023، للتعرف على ما وصلت إليه تكنولوجيا التغليف والطباعة في العالم، خاصة مع الزخم الكبير الذي يشهده المعرض من المشاركة الدولية الموسعة فيه.

تسهيلات للشركات المصرية المشاركة

وذكرت غرفة الطباعة والتغليف، في بيان لها اليوم، أنّها تواصلت مع الجانب الصيني وكذلك مع منظمي المعرض لإتاحة التسهيلات للشركات المصرية المشاركة، ومن ضمن التسهيلات تقديم خطاب موجهة إلى السفارة للحصول على تأشيرة السفر إلى الصين وتوفير مترجم؛ لتسهيل التواصل مع العارضين.

وأشارت الغرفة إلى أنّها أعدت قائمة بالفنادق بأسعار مخفضة لزوار المعرض من أعضاء غرفة الطباعة، وتوفير وسائل مواصلات في فترة المعرض، مؤكدة أنّها تبذل قصارى جهدها بالتواصل المستمر مع الجانب الصيني؛ لإتاحة كل التسهيلات للشركات.

قطاع صناعة الطباعة والتغليف

وأوضحت الغرفة أنّها تسعى دائمًا لدعم الشركات للتواجد في المعارض والمحافل الدولية وكل الفعاليات التي يُمكن أن تُساهم في نمو قطاع صناعة الطباعة والتغليف ودعمه بالمعلومات وأحدث التكنولوجيا الحديثة، والتعرف على كل ما هو جديد في عالم تكنولوجيا الطباعة والتغليف.