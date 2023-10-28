70 مليون جنيه للقطع الموفرة لاستهلاك المياه في القاهرة

أكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري، أن الشركة نجحت في توفير قطع موفرة للاستهلاك بتكلفة 35 مليون جنيه تم توزيعها على مراكز خدمة العملاء ونظرا لإقبال المواطنين عليها تقرر اعتماد 35 مليون إضافية لشراء دفعة ثانية.

ترشيد الاستهلاك

وقال الشيمي إن القطع الموفرة توفر أكثر من 50% من قيمة الاستهلاك مما يساعد على خفض قيمة فواتير الاستهلاك على المواطنين ونجحت الحملات الإعلامية في توعية المواطنين بضرورة الاعتماد علىها في المساكن الخاصة والمساجد والكنائس والمؤسسات الحكومية في إطار الحفظ على كل نقطة مياه.

حملات توعية

أوضح الشيمي أن الشركة مستمرة في حملات التوعية توفير القطع الموفرة بمراكز خدمة العملاء على مستوى محافظة القاهرة لمساعدة المواطنين في الاعتماد عليها بشكل أساسي وتركيبها لدعم حملات ترشيد الاستهلاك بالإضافة إلى أعمال الصيانة المجانية التي تقوم بها الشركة وتدريب المواطنين على أعمال السباكة من خلال تدريبهم وتوفير المعدات اللازمة لهم لأعمال الصيانة واستمرار الحملات بالتنسيق الكامل مع وزارات الأوقاف والشباب والرياضة والثقافة والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والكنيسة والاستعانة بالشخصيات المؤثرة في المجتمع لالقاء المحاضرات والمشاركة في الندوات وتفعيل دور جميعة المجتمع المدني والتي يشارك فيها العديد من الشخصيات العامة بالتنسيق مع محافظة القاهرة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.