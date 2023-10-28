قيادي بـ«العدل»: ندين الاجتياح البري لغزة.. ونطالب بإنقاذ السكان من جرائم الاحتلال

أدان محمد عجاج عضو الهيئة العليا لحزب العدل، شن قوات الاحتلال الإسرائيلي الاجتياح البري على قطاع غزة، وهجماته التي تعتبر أعنف هجوم في تاريخ القطاع، وفرض القصف الشديد وقطع وسائل الاتصال والإنترنت على الأهالي هناك.

رقعة الاجتياح البري توسعت خارج حدود غزة

أكد عجاج في بيان له اليوم، أن الاجتياح البري الذي تشنه قوات الاحتلال خلال الفترة الحالية، قد تتدخل فيه أطراف أخرى، وقد تتوسع رقعته خارج حدود فلسطين، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي التخلي عن صمته والسعي نحو إنقاذ الأوضاع التي تنذكر بكارثة إنسانية وأمنية على مستوى كبير.

وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب العدل، أن الاجتياح البري لقطاع غزة مخطط صهيوني لإبادة الشعب الفلسطيني والتخلص من القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني يحتاج دعم معنوي ومادي.

ممارسات الجيش الاحتلال الاسرائيلي تتجاوز كل معاني الإنسانية

وتابع عجاج قائلا: إن ممارسات الجيش الاحتلال الاسرائيلي تتجاوز كل معاني الإنسانية وتنتهك كل الأعراف والقوانين الدولية، والجميع يقف مكتوفي الأيدي صامت عن هذه الجرائم والمجازر التي ترتكبها في حق المدنيين العزل والأطفال والنساء، يشارك في جريمة اغتصاب الأرض انتهاك الحق، في محاولة لإعادة رسم خريطة الوطن العربي وخلق فوضى تقضي على أمنه واستقراره من أجل مطامع ومصالح لا تعرف أي معنى للحق والإنسانية.

واستنكر عجاج الدعم الغربي للكيان الصهيوني، وصمت منظمات الحقوق الدولية أمام الاختراق الإسرائيلي للقوانين الدولية، وانتهاكها لحقوق الإنسان برعاية أمريكية، ودعم غربي عسكري وصمت عربي غير مفهوم، ومحاولات استفزاز الدول القوية التي تعمل جاهدة للحفاظ على القضية الفلسطينية والأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى رأسها مصر وجهودها المترامية لوقف عمليات تدمير القطاع.

التدخل الفوري لوقف غزو غزة

واختتم قائلا: على أصحاب القرار والقوى الفاعلة في المنطقة التدخل الفوري لوقف هذا الغزو لقطاع غزة على الأشقاء في غزة وانقاذ الأبرياء من وحشية الاحتلال الإسرائيلي ومخططات الغرب الشيطانية ووقف تلك الاعتداءات والجرائم بحق المدنيين.