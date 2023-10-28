«الفلاحين» ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف العنف في غزة

رحب حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، باعتماد الجمعية العمومية للأمم المتحدة، مشروع قرار وقف العنف في غزة، مؤكدا أن هذا الاعتماد يعكس صوت العالم الحر، فضلا عن أنه يعتبر دليل على نجاح الجهود المصرية والعربية التي بُذلت على مدار الفترة الماضية من أجل احتواء الوضع المتصاعد في فلسطين، والحد من جرائم جيش الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة من إبادة جمعية وإنهاء حياة الآلاف من المدنيين.

الوطن العربي تمكن من توصيل صوته

وأوضح نقيب الفلاحين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن طلب أغلبية دول العالم بالوقف الفوري للحرب، والمناداة بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، يؤكد على أن الوطن العربي تمكن من توصيل صوته حول العالم، ونقل حقيقة الواقع المأساوي الذي تعاني منه الأهالي داخل القطاع، وأن الجهود الدبلوماسية المذولة - خاصة من قبل الدولة المصرية - بدأت في جني بعض ثمارها.

انتصار للحق الفلسطيني

كما لفت إلى أن موافقة 120 دولة على مشروع القرار يعتبر انتصارا للحق الفلسطيني، وإيقاظا للضمير الإنساني الدولي، والعمل على تقديم يد العون للمدنيين الأبرياء داخل قطاع غزة، من خلال وقف إطلاق النار، والحرص على دخول كافة المساعدات، فضلا عن رفض مبدأ التهجير القسري والإبادة الجماعية التي تتم الآن من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي في حق المدنيين داخل القطاع.