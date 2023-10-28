السيسي لرئيس شركة «أمكو»: مستعدون لدعم إنتاج الصناعات الطبية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي سؤالًا إلى علي محمود محمد القرش، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للصناعات الطبية «أمكو» خلال افتتاح النسخة الثانية للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، قائلا: «هل توجد فرصة لتحويل السرنجات لتكون ذاتية التدمير، لأن ده اللي بنستهدفه، احنا مستعدين نساعدك في أنه يكون جزء أو كل اللي بتعمله ذاتي التدمير».

وتابع رئيس الجمهورية: «احنا عاوزين كدة، قولي نعملك إيه، عشان تحولهم وتنتج سرنجات ذاتية التدمير».

جاء ذلك خلال عرض تم تقديمه أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، يستعرض الجهود التي بذلتها مبادرة «ابدأ» على أرض الواقع، لعرض عددا من المصانع التي جرى توفير الدعم لها، وذلك خلال افتتاح النسخة الثانية للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة.