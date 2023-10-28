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الرئيس السيسي: الهدف الأكبر هو صناعة تكفي احتياجات السوق المصرية

كتب:

محمد عزالدين
11:12 ص | السبت 28 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لحضور  للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في نسخته الثانية خاصة الضيوف الأجانب، قائلا: « أهلا بكم في مصر سعداء بوجودكم معانا في اليوم ده، وسعداء بتعاونكم من أجل دفع الصناعة في مصر».

وأضاف «السيسي» خلال افتتاح النسخة الثانية للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، وعرضته قناة «إكسترا نيوز» أن الهدف الأكبر في هذه المرحلة هي الصناعة التي تكفي احتياجات السوق المصرية، متابعا: «لما تيجي تقولي 35 مليار دولار قيمة التصدير بتاعي أقولك طب مستلزمات الإنتاج فيهم كام بالدولار، لأنك لو قلت إن مستلزمات الانتاج اللي فيهم 30 مليار على سبيل المثال يبقى العائد اللي تحقق ليا 5 مليارات دولار».

وتابع: «لما تيجي تقولي 35 مليار دولار يبقى دول كلهم أو نسبة كبيرة منهم بتتعمل داخل مصر، وده ممكن تعمله الشركات أو الصناعات الصغيرة والمتوسطة».

 

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