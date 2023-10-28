مصر تفوز بالمركز الأول في مسابقة العرب للتكنولوجيا المالية

فاز فريق الجامعة الأمريكية المصري بالمركز الأول في النسخة الأولى من مسابقة «العرب للتكنولوجيا المالية -Arab FinTech Challenge»، والتي ترعاها فنتك إيجيبت «FinTech Egypt» التابعة للبنك المركزي المصري.

وشهدت إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاق فعاليات هذه النسخة من المسابقة - التي تعتبر أول تحدٍ من نوعه يتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط بين طلاب الجامعات - وذلك على هامش معرض جيتكس«GITEX North Star» أكبر معرض للتكنولوجيا والشركات الناشئة بالمنطقة خلال الفترة من 15 حتى 18 أكتوبر 2023.

دعم وتحفيز ابتكار المشروعات الناشئة

وتهدف المسابقة إلى تشجيع وترسيخ فكر التكنولوجيا المالية؛ من خلال دعم وتحفيز ابتكار المشروعات الناشئة بين شباب الجامعات في مصر ومختلف الدول العربية؛ وتأهيلهم ودعمهم فنيًا كي يتمكنوا من إطلاق مشروعاتهم الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية بالأسواق المختلفة.

منافسةٍ قوية مع عددٍ من الجامعات

وفاز الفريق المصري بهذه المسابقة بعد منافسةٍ قوية مع عددٍ من الجامعات الأخرى المشاركة من مختلف الدول العربية، ومنها الإمارات العربية المتحدة، لبنان، المملكة الأردنية الهاشمية، حيث مثل جمهورية مصر العربية في المسابقة فريقان من كلٍ من «الجامعة الأمريكية» و«الجامعة الصينية» بمصر، وهما الفريقان السابق فوزهما بالتصفيات النهائية لمسابقة «FinTech Got Talent» – ضمن ثمانِية فرقٍ أخرى تمثل الجامعات بمصر – والتي تم إطلاقها في يوليو الماضي، تحت مظلة مبادرة «FinYology».