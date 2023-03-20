«فيزا» العالمية: مصر واحدة من أهم 4 أسواق إفريقية في التكنولوجيا المالية

قال أندرو توري، رئيس شركة فيزا في أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا، إن مصر هي إحدى أسواق الشركة ذات الأولوية، ليس فقط في المنطقة ولكن في جميع أنحاء العالم.

مشروعات جديدة لـ فيزا في مصر

وأضاف «توري»، في لقاء له ببرنامج «بنوك واستثمار»، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك مشاريع جديدة تعمل عليها فيزا مع مصر لتعزيز الشمول المالي والرقمنة لتطوير وبناء المدن الذكية على أرض الواقع.

وأشار إلى استحواذ 4 أسواق في إفريقيا على نصيب الأسد من التكنولوجيا المالية، وكانت مصر واحدة من هذه الأسواق، وجنوب إفريقيا، وكينيا، ونيجيريا.

وبالحديث حول تعاون الشركة مع الحكومة والقطاع المصرفي المصري، قال رئيس شركة فيزا في أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا، إن الشركة تتعاون مع الحكومة المصرية في الكثير من القطاعات، كما أن هناك تعاونًا وثيقًا مع البنك المركزي المصري، خاصة علامة الدفع الوطنية "ميزة" مؤكدا عدم وجود ما يمنع من المنافسة في أي هيئة أو شكل أو صورة.

الشراكة في إفريقيا

وبالحديث عن استثمارات الشركة في إفريقيا، قال أندرو توري، إن الرئيس التنفيذي لشركة فيزا أصدر إعلانا في شهر ديسمبر الماضي بتعهد واسع النطاق في جميع أنحاء القارة الافريقية لاستثمار مليار دولار، ويتم استثمارها بمجموعة متنوعة من الطرق، حيث تواصل الشركة توسيع مستوى حضورها ووجودها، وخلال الأعوام القليلة الماضية تم زيادة عدد الأشخاص التابعين للشركة في مكاتب القارة الافريقية إلى أكثر من الضعف، ولدى الشركة حاليا 11 مكتبًا، ونعمل جاهدين إلى زيادة هذا العدد إلى أكثر من ذلك.