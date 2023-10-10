إنجازات 10 سنوات.. جذب مستثمرين أجانب في مجال التكنولوجيا المالية

نجحت مصر في جذب عدد كبير من المستثمرين الأجانب المهتمين بالاستثمار في التكنولوجيا المالية «الدفع والتحصيل الإلكتروني»، حسب مؤسسة فيتش سوليوشنز يوليو 2021، ما حسن سمعة مصر عالميًا كمركز إقليمي في هذا المجال.

مصر في المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط

وذكرت الحكومة، في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ مصر جاءت في المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز 15 على مستوى العالم من أصل 60 دولة في مؤشر مواقع الخدمات العالمية الذي تصدره مؤسسة مؤسسة «كيرني» الاستشارية العالمية لعام 2021.

جذب عدد كبير من المستثمرين الأجانب

ونجحت مصر في جذب عدد كبير من المستثمرين الأجانب المهتمين بالاستثمار في التكنولوجيا المالية (الدفع والتحصيل االإلكتروني)، حيث تحسّنت 4 مراكز، وجاءت ضمن أسرع 10 دول نموا في مؤشر الشمول الرقمي وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة Berger Roland عام 2020، حيث جاءت في المرتبة 50 عالميًا بين 82 دولة، بمجموع نقاط 60٫00 نقطة، مقارنة بالمرتبة 52 عام 2017 ومجموع نقاط 52٫00 نقطة.