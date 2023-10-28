إعدام 1.3 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية شن حملات مفاجئة على المنشآت الغذائية في محافظة الدقهلية، حيث تم المرور على 369 منشأة، وتبين أن 42 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

حملات على المنشآت الغذائية بالدقهلية

وأشار الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إلى تكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية، ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

ضبط منشآت غذائية مخالفة

وأوضح «مكين»، في تصريحات، أن الحملات المفاجئة تمكنت من تحرير 194 محضر وسحب 88 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى إعدام 1333 كيلوجراما من الأغذية المتنوعة، و150 لتر عصائر وألبان غير صالحة للإستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

ضبط 34 مخالفة تموينية

وفي سياق آخر، كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن شن حملات تموينية مفاجئة على المخابز اليوم في مركزي بلقاس وطلخا، ما أسفر عن ضبط 34 مخالفة.