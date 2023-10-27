جهاز مدينة 6 أكتوبر يشن حملات إزالة للقضاء على المخالفات والعشوائيات

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن شن عدة حملات على مدار الأسبوع؛ لرفع الإشغالات وإزالة مخالفات البناء، فضلا عن أعمال صيانة المزروعات ورفع كفاءة المسطحات الخضراء؛ تنفيذا لتعليمات المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، بالحفاظ على النسق الحضاري والمظهر الجمالي، ومنع إقامة أي ظواهر عشوائية لمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن حملات رفع الإشغالات استهدفت مول كمبوند الخمائل والقطاع الشمالي، وأسفرت عن رفع إشغالات سنتر الأردنية بالحي السابع وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الاستيلاء على الأرصفة بمحيط المفوضية وفتح الطريق أمام المارة، واستهدفت كذلك منطقة العمرانية الأولى بكمبوند طيبة وشارع جمال عبدالناصر.

حملات إزالة مخالفات البناء

وأضاف النجار، «كما استهدفت حملات إزالة مخالفات البناء القطاعات الشرقي، الجنوبي والشمالي، حيث أسفرت حملة القطاع الشرقي عن إزالة زيادة في النسبة البنائية لغرف السطح بالمخالفة للاشتراطات للقطعة رقم 9 بالمجاورة 11 بحي غرب سوميد، وكذا القطعة رقم 40 بالقرية السياحية الثالثة رامو (وادي الربيع )، كما استهدف حملة القطاع الجنوبي عن إزالة استديوهات مخالفة بالقطعة رقم 577 بالمجاورة الثالثة والقطعة رقم 136 بالمجاورة الأولى بالحي الأول وكذا إزالة فورية لأعمال زيادة في غرف السطح للقطعة رقم 1893 بالمجاورة السابعة بالحي الثاني والقطعة 17 بالمجاورة الثامنة بالحي الثالث».

وتابع رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، «كما استهدفت حملة القطاع الشمالي الحي السابع وأسفرت عن إزالة محلات وقواطع بالطوب للقطعة رقم 208 ، كما استهدف منطقة المخابرات ب 4، حيث تم إزالة أعمدة بنائية للقطعة رقم 189».

وأشار النجار، إلى ضبط سيارة نقل تحمل مخلفات وغير ملتزمة بالشروط البيئية المحددة قانونًا بالمنطقة الصناعية، حيث تم التحفظ عليها بمعرفة إدارتي الأحياء والأمن.

أعمال الزراعة والتجميل

وكشف النجار، عن تنفيذ أعمال صيانة المزروعات أمام وداخل محطة التنقية القديمة والجديدة، مشددا على ضرورة تكثيف الحملات الصباحية والمسائية يوميا؛ للتأكد من الانضباط داخل أحياء المدينة وتطبيق القانون بمنع أي مخالفة عشوائية، ومؤكدا بأنه لن يسمح بانتشار الباعة الجائلين وإعاقة حركة المرور والسير لسكان المدينة.

وأوضح الدكتور مصطفى عرندة، المتحدث الإعلامي بجهاز مدينة 6 أكتوبر، أن حملة القطاع الشرقي تمت بقيادة راضي خليل، المشرف العام على القطاع الشرقي، وتمت حملة القطاع الجنوبي، بقيادة رمضان عبد الصمد، نائب رئيس الجهاز، بحضور عمرو محيي، معاون رئيس الجهاز، وطارق عبد العاطي، رئيس الأحياء، أما حملة القطاع الشمالي فتمت تحت إشراف محمد عبد العزيز، نائب رئيس الجهاز بحضور ماهر سعد مدير إدارة الإشغالات بالقطاع الشمالي والغربي بالتعاون مع شرطة التعمير بقيادة العميد ضياء سعد وإدارة الأمن بقيادة العميد أحمد فوزي بحضور حازم محمد مدير أمن الجهاز وبمشاركة إدارة النظافة والتجميل والزراعة.

ونوه «عرندة» إلى أنه في حالة وجود أي شكاوى يتم الاتصال على الخط الساخن على الرقم (15100) على مدار 24 ساعة أو إرسال الشكوى على جروب جهاز مدينة 6 أكتوبر أون لاين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك (من هنــــا) أو من خلال الصفحة الرسمية لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر (من هنــــا).