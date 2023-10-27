حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي بكل حسم لظاهرة البناء المخالف، وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لردع أي مخالف، وهدمهم من المهد.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وأضاف محافظ الإسكندرية في بيان اليوم، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تكثيف الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية والقضاء عليها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

‏‎وفي هذا الصدد، قام حي العامرية أول برئاسة السيد موسى حملة مكبرة تمكنت من إزالة حالة بناء مخالف على الأراضي الزراعية بقرية حارس 2 وتم التحفظ على المعدات المستخدمة في البناء.

حملات وسط الإسكندرية

‏‎كما نفذ حي وسط الإسكندرية برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف، حيث تمت إزالة سملات خرسانية والتحفظ على خلاطة بقرية أبيس 2/8 وإزالة حوائط أحد العقارات وفك شدة خشبية بقرية أبيس 1/8، فضلًا عن إزالة سملات خرسانية وفك شدة أعمدة بقرية أبيس3/8، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

‏‎وشن حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإزالة أعمال بناء مخالف من المهد، بأحد العقارات بشارع الحسن والحسين منطقة المعمورة البلد حيث تم فك شدة خشبية لسقف بالدور الأرضي والتحفظ على المعدات المستخدمة في البناء.

‏‎وشهد حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال مخالفة داخل جراج بأرض الفضالي، وتم التحفظ على مواد البناء فضلًا عن إيقاف أعمال تشوين بالعقار الكائن شارع 56 مع العيسوي الجهة القبلية والتحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة، فضلًا عن فك شدة خشبية بعزبة الـ500 شارع البيارة أمام محطة الصرف الصحي، بالإضافة إلى إزالة تندة صاج من أعلى العقار 66 بشارع خالد بن الوليد.

حملات غرب الإسكندرية

‏‎ونفذ حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة، حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بالعقار 10/6 الطوسي بنطاق المنشية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وواصل حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملاته لإزالة أعمال البناء المخالف، حيث تمت إزالة أعمدة أرضي بمنطقة الكينج مريوط قبلي.

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